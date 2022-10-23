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Siyaset Ortaya bir eser koyan CHP’li belediye yok
Siyaset

Ortaya bir eser koyan CHP’li belediye yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP’li belediyeleri eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 22:23:00 -
Ortaya bir eser koyan CHP’li belediye yok

Melikgazi Belediyesinin kentsel dönüşüm temel atma töreninde konuşan Özhaseki, şunları dile getirdi: “İstanbul’u takip ediyoruz, Ankara’yı takip ediyoruz, Adana, Mersin, Antalya, İzmir’i takip ediyoruz. Şu ana kadar ciddi bir eser ortaya koyan da çıkmadı. Kentsel dönüşüme falan baktıkları hiç yok zaten. Yaptıkları tek numara var, algı operasyonları. İstanbul Belediyesi sadece ‘Beni parlatın, beni çok çalışkan gösterin’ diye ajanslara 845 milyon lira para ayırır... Sosyal tesisler için 12 milyon lira, İstanbul’un depreme hazırlığı için 495 milyon lira, ajanslara ‘Beni öyle bir çalışkan gösterin ki belediye başkanlığı kesmez, cumhurbaşkanı adayı olacağım’ diye paraya boğuyor.”

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