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Ortaokul'da inanılmaz olay! Sınıf arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Rize'nin Piri Çelebi Mahallesi'ndeki Kurtuluş Ortaokulu’nda 6. sınıfta okuyan bir kız çocuğu, arkadaşının yüzünü kalemtıraş bıçağıyla yaraladı.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:23
Ortaokul'da inanılmaz olay! Sınıf arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Rize'de, 6'ncı sınıfta okuyan M.C. (10) adlı kız öğrenci, sınıfta şakalaştığı erkek öğrenci A.K.A.'yı kalemtıraş bıçağı ile yüzünden yaraladı. Sosyal medyada olayın, çocukları ve gençleri intihara sürüklediği öne sürülen 'Momo' oyunu yüzünden yaşandığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayın 'Momo' oyunu ile ilgisinin bulunmadığı, çocukların arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığını belirledi.

Olay, perşembe günü Piri Çelebi Mahallesi'ndeki Kurtuluş Ortaokulu’nda meydana geldi. 6'ncı sınıfta okuyan M.C. sınıfta sakalaştığı arkadaşı A.K.A.'yı, kalemtıraş bıçağıyla yüzünden yaraladı. A.K.A., öğretmenleri tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. A.K.A.'nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, aileler olayla ilgili şikayette bulunmadı.

'Momo' oyunu ile ilgisi yok

Sosyal medyada olayın, çocukları ve gençleri intihara sürüklediği öne sürülen 'Momo' oyunu yüzünden yaşandığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar üzerine Rize Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Servisi olayla ilgili inceleme başlattı. Öğrenciler, arkadaşları, aileleri ve öğretmenleri dinleyen görevliler, olayı çok yönlü olarak ele aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayın 'Momo' oyunu ile ilgisinin bulunmadığı, çocukların arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığını belirledi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:23
  1. Rize
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