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Ortaokul öğrencilerinden ’Sıfır Atık’ sergisi

Samsun İlkadım Ahmet Sarı Ortaokulu öğrencileri, geri dönüşüm projesi kapsamında "Sıfır Atık" temalı sergi açtı.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:15
Ortaokul öğrencilerinden ’Sıfır Atık’ sergisi

Samsun İlkadım Ahmet Sarı Ortaokulu öğrencileri, geri dönüşüm projesi kapsamında "Sıfır Atık" temalı sergi açtı.


İlkadım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Seyhan’ın katılımı ile açılan sergide, atık malzemelerden yapılan geri dönüşüm kutuları, kumbaralar, müzik aletleri, hayvan origamileri yer aldı. Sıfır atık temasının tanıtıldığı doğa konulu katmanlı rölyef çalışmasının büyük beğeni topladığı sergide, misafirlere ise okulun logosunun yer aldığı bez çantalar ve çam tohumları hediye edildi. Sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Ahmet Sarı Ortaokulu Müdürü Tamer Ocak, "Ülke genelinde geri dönüşüm çalışmalarına, kurumlar ve okullar bünyesinde önemle duruluyor. Biz de bu noktada, okulumuz öğretmenleri Ayşe Yaman ve Taylan Tunç’un koordinesinde geri dönüşüm projeleri kapsamında ’Sıfır Atık’ sergimizi görücüye çıkardık. Emeği geçen tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:15
  1. sergi
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