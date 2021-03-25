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Kadın - Aile Ortaokul, lise mazeret sınavları ne zaman?
Kadın - Aile

Ortaokul, lise mazeret sınavları ne zaman?

Ortaokul, lise öğrencileri mazeret sınavlarının yapılacağı tarihi merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul ve liselerdeki yüz yüze yapılacak sınavlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Ortaokul, lise mazeret sınavları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 20:31:00 -
Ortaokul, lise mazeret sınavları ne zaman?

Ortaokul sınavlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili yeni duyuru yayınlandı. Lise sınavlarından sonra MEB ortaokul sınavlarında da ertelemeye gitti. Peki, Ortaokul, lise mazeret sınavları ne zaman?

Ortaokul, lise mazeret sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde, ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir" denildi. Yapılan açıklamada, salgının durumuna göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda, güncel risk grubuna uygun şekilde okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavların da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabileceği vurgulandı. Mazereti sebebiyle sınava katılamayacak olan öğrenciler, ilgili öğretmenin belirleyeceği tarihte sınavlara alınabilecek.

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