Ortalık savaş alanına döndü! Olay yerine 200 polis sevk edildi Konya'da komşu iki aile arasında belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Bunun üzerine bölgeye başta Çevik Kuvvet olmak üzere yaklaşık 200 polis sevk edildi.

Konya merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesinde meydana gelen olayda; iki komşu ailenin fertleri arasında belirlenemeyen tartışma çıktı. Ailelerinin yakınlarının katılması üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Tek katlı müstakil evlerin çatılarına çıkan gruplar, birbirlerine taş, kiremit ve cam şişe fırlattı. Bölgeye 200 polis sevk edildi Bunun üzerine başta Çevik Kuvvet olmak üzere yaklaşık 200 polis sevk edildi. Polis, öfkeli grupları sakinleştiremeyince biber gazı ve gaz bombası fişeği kullanarak uzaklaştırma çalıştı.



Cadde savaş alanına dönerken, birçok evin camları kırıldı. Polis güçlükle tarafları evlerine girmelerine sağlarken, mahalledeki güvenlik önlemini de sürdürüyor.



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