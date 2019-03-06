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Ortalık savaş alanına döndü! Olay yerine 200 polis sevk edildi

Konya'da komşu iki aile arasında belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Bunun üzerine bölgeye başta Çevik Kuvvet olmak üzere yaklaşık 200 polis sevk edildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 20:05
Ortalık savaş alanına döndü! Olay yerine 200 polis sevk edildi

Konya merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesinde meydana gelen olayda; iki komşu ailenin fertleri arasında belirlenemeyen tartışma çıktı.

Ailelerinin yakınlarının katılması üzerine tartışma kavgaya dönüştü.

Tek katlı müstakil evlerin çatılarına çıkan gruplar, birbirlerine taş, kiremit ve cam şişe fırlattı.

Bölgeye 200 polis sevk edildi

Bunun üzerine başta Çevik Kuvvet olmak üzere yaklaşık 200 polis sevk edildi.

Polis, öfkeli grupları sakinleştiremeyince biber gazı ve gaz bombası fişeği kullanarak uzaklaştırma çalıştı.

Cadde savaş alanına dönerken, birçok evin camları kırıldı.

Polis güçlükle tarafları evlerine girmelerine sağlarken, mahalledeki güvenlik önlemini de sürdürüyor.


 
 

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 20:05
  1. Konya
  2. Çevik Kuvvet

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  • AlpAlp1 sa önce
    İki aile böyle ortalığı karıştırıyor, bunlarla ABD ye karşı mücadelemizi düşünemiyorum. Kıymetli vatandaşlar enerjinizi birbirinize değil; dört gözle birliğimize, dinimize, vatanımıza kasdeden düşmanlarımıza harcayalım.

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