Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var
Kırklareli'nde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.
Boşanma nedeniyle duruşmaları görülen çiftin yakınları arasında adliye çıkışında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, birbirlerine silah, taş, inşaat demiri ve sopalarla saldıran gruptakilerden 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.