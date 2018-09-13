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Ortalık savaş alanına döndü! Arabalar delik deşik oldu

Kastamonu'nun kent merkezinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Ev, araç ve işyerlerinin camları kırılırken hayat felç oldu.

13 Eylül 2018 Perşembe 20:17
Ortalık savaş alanına döndü! Arabalar delik deşik oldu

Kastamonu kent merkezinde yaklaşık 20 dakika ceviz büyüklüğünde yağan dolu, yaşamı felç etti. Kentte elektrik ve internet bağlantıları kesildi. Ev, araç ve işyerlerinin camları kırıldı.

Kastamonu'da 20 dakika ceviz büyüklüğünde yağan dolu, yaşamı felç etti. Ev, araç ve işyerlerinin camları kırıldı, duvarlar ve çatılardaki kiremitler delik deşik oldu. Kentte elektrik ve internet bağlantıları kesildi.

ELEKTİRİK VE İNTERNET BAĞLANTILARI KESİLDİ

Kastamonu'da bugün saat 18.05'te hava karardı, ardından aniden başlayan dolu yağışı, herkesi hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışı, çok sayıda işyeri, ev ve araçların camlarının kırılmasına neden oldu. Dolu yağışı, ev ve işyerlerinin duvarları ve kiremitlerini de delik deşik etti. Elektrik ve internet bağlantılarının da kesildiği kentte hayat bir anda felç oldu.

 

Emniyet araçları da dolu yağışından hasar görürken, itfaiye ve AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 20:17
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