Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis sevk edildi Konya merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi'nde komşu iki ailenin fertleri arasında belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, evlerin çatılarından birbirlerine taş, kiremit, cam şişe fırlatmaları üzerine cadde savaş alanına döndü.

Olay, Konya'da saat 18.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi Doğanlar Caddesi’nde meydana geldi. İki komşu ailenin fertleri arasında belirlenemeyen tartışma çıktı. Ailelerinin yakınlarının katılması üzerine tartışma kavgaya dönüştü.Ortalık savaş alanına döndü 200 polis sevk edildi Tek katlı müstakil evlerin çatılarına çıkan gruplar, birbirlerine taş, kiremit ve cam şişe fırlattı. Bunun üzerine başta Çevik Kuvvet olmak üzere yaklaşık 200 polis sevk edildi.Ortalık savaş alanına döndü 200 polis sevk edildi Polis, öfkeli grupları sakinleştiremeyince biber gazı ve gaz bombası fişeği kullanarak uzaklaştırma çalıştı. Cadde savaş alanına dönerken, birçok evin camları kırıldı. Polis güçlükle tarafları evlerine girmelerine sağlarken, mahalledeki güvenlik önlemini de sürdürüyor.Ortalık savaş alanına döndü 200 polis sevk edildi

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