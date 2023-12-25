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Dünya Ortalık kızışıyor! İsrail'i tehdit ettiler: Bunun bedelini ödeyeceksiniz!
Dünya

Ortalık kızışıyor! İsrail'i tehdit ettiler: Bunun bedelini ödeyeceksiniz!

Yeniakit Publisher
2023-12-25 20:54:00 - 2023-12-25 20:57:08
Ortalık kızışıyor! İsrail'i tehdit ettiler: Bunun bedelini ödeyeceksiniz!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları’nın üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi’nin öldürüldüğünü doğruladı.

İran, Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi’nin İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam yakınlarına düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

"Siyonist rejim bedelini şüphesiz ödeyecektir"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, “Birkaç saat önce Devrim Muhafızları’nın Suriye’deki askeri danışmanlarından Tuğgeneral Seyyid Razi Musevi, sahte ve çocuk katili siyonist rejimi tarafından Şam’a düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Aynı zamanda o, General Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından biriydi ve Suriye’deki direniş cephesine destek vermekten sorumluydu. Gaspçı ve barbar siyonist rejim bu suçun bedelini şüphesiz ödeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

İsrail, bu ayın başında Şam yakınlarına düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Suriye’de “askeri danışman” sıfatıyla bulunan iki üyesini öldürmüştü.

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