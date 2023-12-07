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Dünya Ortalık karıştı: 'İran ve Amerika karşılıklı tiyatro oynuyor' ifşaatı!
Dünya

Ortalık karıştı: 'İran ve Amerika karşılıklı tiyatro oynuyor' ifşaatı!

Yeniakit Publisher
2023-12-07 10:40:00 - 2023-12-07 11:06:44

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, youtube kanalındaki analizinde İran destekli terör örgütü Haşdi Şabi lideri Kays Hazali'nin açıklamalarına yer verdi. İran'ın desteklediği Irak Şii yapılanması Haşdi Şabi lideri, İran ve Amerikan güçlerinin karşılıklı füze atışlarında sadece boş alanın hedef seçildiğini, herhangi bir askerin hedef alınmaması için karşılık özel çaba gösterdiklerini ifşa etti.

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, youtube kanalındaki analizinde İran destekli terör örgütü Haşdi Şabi lideri Kays Hazali'nin açıklamalarına yer verdi. İran'ın desteklediği Irak Şii yapılanması Haşdi Şabi lideri, İran ve Amerikan güçlerinin karşılıklı füze atışlarında sadece boş alanın hedef seçildiğini, herhangi bir askerin hedef alınmaması için karşılık özel çaba gösterdiklerini ifşa etti.

ABD tarafından Bağdat'ta düzenlenen hava saldırısında İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesinin ardından, Haşdi Şabi liderlerinin Irak'tan kaçtığı öne sürülmüştü.

Irak medyasında yer alan haberlerde Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyaz, Asayib Ehl'ul Hak örgütü lideri Kays Hazali ve Ketayib Seyd uş-Şuheda grubu lideri Ebu Ala Welay İran'a kaçtığı medyaya yansımıştı.

Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesinden önce, Haşdi Şabi liderlerinden Hadi Amiri ve Kays Hazali'nin ABD tarafından kaçırılacağı iddiası ortaya atılmış ancak iddia doğrulanmamıştı. Ortalık karıştı: 'İran ve Amerika karşılıklı tiyatro oynuyor' ifşaatı!

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