  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaya duyuruldu! Azerbaycan askeri operasyon başlattı

New York'ta müthiş görüntüler: Türkiye'ye yatırım yapın!

Bir ilimizde daha petrol heyecanı! Sondaj vurulacak, her an yerin altından fışkırabilir

Cem Küçük üzücü haberi verdi! "Maalesef" deyip tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Fuat Oktay'dan net mesaj: Henüz ikna olmadık

Ayçiçek yağının fiyatını duyan oraya koştu! Kapış kapış satıldı, hala stokta var

Gaspçı Hüseyin'i adliyeye götüren polis şehit oldu

Sorunları tek tek aşıyoruz! Türkiye yatırımcıların radarına girdi Bakan Şimşek’ten önemli açıklamalar

Bölgeden gaz üstüne gaz fışkırıyor! Türkiye'ye yeni müjde az önce verildi

Mansur Yavaş'la ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Bu gerçekten doğru mu
Medya Ortalık çok fena karışacak! Fatih Altaylı ile o isim birbirine girdi
Medya

Ortalık çok fena karışacak! Fatih Altaylı ile o isim birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2023-09-19 15:14:00 -
Ortalık çok fena karışacak! Fatih Altaylı ile o isim birbirine girdi

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP yönetimine ağır eleştirilerde bulunarak Genel Başkanlığa aday olduğunu açıklayan ve kurultaya kadar Grup Başkanı görevinden istifa etmediğini duyuran Özgür Özel'i eleştiren HalkTV yazarı Fikret Bila'ya isim vermeden göndermede bulunarak, "Genel Başkan'a istifa et diyen yok, bu 'Remora'ya bunu yazdıran elbet ki, genel başkan ve çevresi" diye yazdı.

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP yönetimine ağır eleştirilerde bulunarak Genel Başkanlığa aday olduğunu açıklayan ve kurultaya kadar Grup Başkanı görevinden istifa etmediğini duyuran Özgür Özel'i eleştiren HalkTV yazarı Fikret Bila'ya isim vermeden göndermede bulunarak, "Genel Başkan'a istifa et diyen yok, bu 'Remora'ya bunu yazdıran elbet ki, genel başkan ve çevresi" diye yazdı. 

 

Büyük balığı takip eden Remora balıklarına benzetme yapan Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye’deki siyasete bu Remoralar gibi vantuzları ile yapışmış bir grup sözde gazeteci var.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bunlardan biri 'Özgür Özel madem aday. O zaman partideki görevinden istifa etsin' buyurmuş. Görev dediği 'Grup Başkanlığı'. Parti Kurultay’a giderken en etkili konumda olan genel başkana 'İstifa et' diyen yok. O kalsın. Ama Özgür Özel etsin. Bu 'Remora'ya bunu yazdıran elbet ki, genel başkan ve çevresi.

Hani şu 'Partili Cumhurbaşkanı olmaz' dedikten sonra 'Seçilirsem partimden istifa etmeyeceğim' diyen. Bırakın partisinden istifa etmeyi 'Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olamaz' dedikten sonra 'Seçilirsem genel başkanlığı uhdemde tutmaya devam edeceğim' diyen ilke fukarası genel başkan ve çevresi." 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23