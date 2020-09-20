Ortalığı karıştıran iddia! Kraldan gizlemişler

Körfez ülkelerinin ABD’nin girişimleriyle terör devleti İsrail ile attıkları normalleşme adımları İslam dünyasında büyük tepki çekerken siyonist kervana Suudi Arabistan’ın da dahil olacağı iddiası gündeme geldi.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesindeki bir makalede, Suudi Kraliyet Ailesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Kral Selman bin Abdulaziz arasında İsrail krizinin yaşandığı ileri sürüldü. Makalede ikilinin “İsrail’le ilişkilerin normalleşmesi” konusunda farklı düşündükleri ifade edildi.

Kral Selman engellerdi

Kral Selman’ın İsrail-Filistin meselesinde uzun yıllar boyunca bağımsız bir Filistin devletinden yana olduğu hatırlatılan makalede, Prens Selman’ın ise İran’a karşı İsrail ile arayı düzeltme çabası içerisinde olduğu belirtildi.

Söz konusu makalede Prens Selman’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in attığı İsrail ile normalleşme hamlesini babasından gizlediği ve Kral Selman’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklaması sonrası büyük bir şaşkınlık yaşadığı iddia edildi.

Prens Selman’ın Filistin’e ihanet sayılan anlaşması bilmesi durumunda engellemesinden korktuğu için İsrail ile atılan normalleşme adımlarını babasından gizlediği kaydedilen makalede

Kral Selman Filistin devletinin kurulması fikrine bağlılığının devam ettiğini belirtmek için Dışişleri Bakanı’na bu konuda bir açıklama yapmasını talimatı verdiği ifade edildi.

Prens Selman’ın Trump’ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner ile Eylül ayının başında gerçekleştirdiği görüşmede babasının İsrail ile atılacak olan normalleşme adımlarına karşı olduğunuı belirttiği şimdilik Bahreyn’in yapacağı anlaşmaya destek verebileceğini aktardığı belirtildi.