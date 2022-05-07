Ortalığı karıştıracak iddia! Fenerbahçe'deki FETÖ'cüler kimler?

İskender Günen, Trabzonspor'un şampiyonluğunu bir türlü hazmedemeyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verdi veriştirdi. Koç'a "FETÖ'den her fırsatta söz ediyorsunuz. Acaba F.Bahçe takımının içinde bulunan FETÖ'cü oyuncularınızı neden gündeme getirmiyorsunuz?" diye soran Günen, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Güzel görüntülerle başlayan bir maç. Hataysporlu oyuncularının şampiyonluğu kazanan Trabzonspor'a alkışlarla yaptıkları jest… Bir sezon verilen emeğe duyulan saygı. Keşke herkes aynı duyarlılıkta olsa! Sayın Ali Koç'un açıklamalarını büyük bir üzüntü ile izledim. Önce bir tespit yapmak gerek. 4 yıldan beri büyük bir takımın başkanısınız ama başkanı olduğunuz takım başarısız. Bunda sizin herhangi bir suçunuz yok mu? Konuşmaların büyük bölümü bu sezona ait. İsmail Kartal, takımınızın başına gelmeden önce F.Bahçe'nin içinde bulunduğu durum ve de Trabzonspor'la aranızda olan puan farkı neydi? FETÖ'den her fırsatta söz ediyorsunuz. Acaba F.Bahçe takımının içinde bulunan FETÖ'cü oyuncularınızı neden gündeme getirmiyorsunuz? 4 yıldan beri başarısızlıklarınızı örtmek adına böylesi açıklamalar yapmak büyük takımın başkanına yakışmıyor. Sezon başından beri Trabzonsporlu oyuncuların ortaya koyduğu performansa saygı duymanız gerekmez mi? Yazık!

Hatay maçı, her iki takımın da farklı kadrolarla sahaya çıktığı bir karşılaşma. Bakasetas ile kaçan penaltı ve ardından Hatayspor'un girdiği gol pozisyonları… Bu maçta dikkatimi çeken ise Trabzon'da Murat Cem denen genç oyuncu… Eğer fiziksel anlamda temposunu artırabilirse takıma katkı yapabilecek yetenekte bir isim. 2. yarı yapılan oyuncu değişiklikleri sonrasında Trabzon kendi kimliği ile sahadaydı. Djaniny ile gol de geldi sonrasında. Berat'ı bu maçta çok beğendim. Çünkü mücadele gücü üst düzeyde. Aldığı topları da öne ve çabuk oynadı. Djaniny'nin golünde asistini yaptı. 90+4'te ise Diouf'un golü sonucu belirledi."