Ortalığı karıştıracak iddia! Altınla ilgili çarpıcı tahmin

Piyasalarda hareketlilik devam ederken, Altın yükselecek mi? Altın fiyatları ne olacak? sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

2020'nin başından bu yana kazandıran gram altın ilk defa düşüş yaşayarak 80 liralık düşüş göstermişti.

Ekonomist Selçuk Geçer'den ise altın fiyatları ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

milligazete'nin haberine göre; ünlü ekonomist ve Piyasa Analisti Geçer, dolar ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlerleyen günlerde Türkiye'de çok büyük bir ekonomik kriz göreceğiz. Kimse şaşırmasın. Biz bu seneyi 9 lira ve 10 lira arasında kapatırsak hiç kimse şaşırmasın. Çünkü Türkiye'nin ekonomik kırılganlıkları günden güne artıyor." iddiasında bulundu.

Geçer, altınla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Teknik olarak birileri altını 1800 doların altına zorluyor. Altın ons fiyatı ile her şey güllük gülistanlık imajı verilmeye çalışılıyor. Biden'ın göreve başlamasıyla altının ons fiyatında 2 bin 200'ler, 2 bin 300'ler, 2 bin 500 dolarlara gittiğinde, doların devalasyonist bir hareket olduğunu gördüğümüzde altının gram fiyatlarının 1000 liraya gideceğini göreceğiz." iddialarında bulundu.