Ortalığı karıştıracak görüntüler Kılıçdaroğlu’nun FETÖ yandaşlarıyla toplantısı ifşa oldu

Basına kapalı olarak yapılan Tokat CHP Gençlik Kolları toplantısına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun videosu sosyal medyada infiale neden oldu.

Mahkeme kararı ile ceza alan FETÖ terör örgütü mensuplarına özgürlük isteyen kendini doktor olarak tanıtan kişinin söylemlerine tepki vermeyen Kemal Kılıçdaroğlu, sözde KHK ile ihraç olmuş doktorun uzattığı önlüğü alarak bütün parti mensuplarına sözde doktoru ve kendisini alkışlattı.

“Yalnızca ceza almayanları değil ceza alanları da…”

Toplantıda konuşma yapan sözde doktor, ceza alan FETÖ’cülerinde serbest bırakılmasını isteyerek, “sizden isteğim bu hakkı bırakmamanız yalnızca ceza almamış olanlara değil ceza alanları da bir kenara bırakırsak AKP yargısını da kabul etmiş oluruz.” Diyerek cezası kesinleşmiş teröristlerin serbest bırakılmasını istedi.

“Tecavüze uğrayanlar oldu” iftirası

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından söz alan FETÖ sevicinin konuşmaları infiale neden oldu. Mahkeme kararı ile ceza alanlar için tecavüze uğradığını söyleyen şahıs, “binlerce insan tecavüze uğradı tecavüze… sayın genel başkanım.” İfadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu destek çıktı

Bütün bu iftiraları toplantıda dile getiren şahsın uzattığı doktor önlüğünü ayakta kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada tepki çekti. “O önlüğü suratına fırlatamamış mı?” tarzı yorumlar yapıldı.