Ortalığı Ali Koç karıştırmış! 'Maçın oynanmaması için her şeyi yaptı'

Dün gece, İktidarda olan ama muktedir olamayan Müslüman Anadolu insanının ne kadar çaresiz olduğunu kendi vatanında parya olduğunu gördük. Kemalizmin artık askeri vesayete ihtiyacı olmadığını, bizzat zihni iğdiş edilmiş Türk toplumu eliyle arşa çıktığını izledik.

Suudi Arabistanlı yetkililere göre Ali Koç, devamlı yeni şartlar öne sürerek bu maçın oynanmaması için gayret göstermiş. Yetkililer 'Mesele Atatürk değildi ama onu kullanarak Arapları sorumlu göstermek istedi' dedi.

Al-Riyadh News: "Ali Koç ricalar üzerine toplantıya geldi ve ‘Ne demek Atatürk yok? Atatürk yoksa Türkiye yok, biz de yokuz, maç da yok’ diye sinirlenerek odayı terk etti."