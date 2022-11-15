Ortaklığın ya sonu, ya sonu: ABD bu kadar net suçlanmamıştı!

İstanbul, Taksim'de teröristin yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu 6 sivil şehit oldu. Saldırının ardından terör hamisi ABD, Türkiye'ye samimiyetsiz başsağlığı mesajı yayınladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin taziyesini kabul etmediklerini söyledi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Soylu'nun mesajını değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Türkiye dönüm noktasında..

Bugüne kadar bilinip de söylenmeyen..

Söylense de yuvarlak cümlelerle açıklanan..

Yetkili isimler tarafından değil de “ne olur-ne olmaz” düşüncesi ile alt konumdaki isimler tarafından ifade edilen..

İfade edilirken de, biraz ses tonunun kısıldığı bir “gerçek”..

Şimdi yüksek sesle..

Net ifadelerle..

Köşeli kelimelerle..

Ve bakan düzeyinde..

Hem de İçişleri Bakanı düzeyinde ifade edildi..

Cumhurbaşkanı ise, FETÖ’nün ABD tarafından Türkiye’ye verilmediğini hatırlatması, saldırı öncesindeki net mesajdı..

Saldırının hemen ardından da, Endonezya’ya G20 zirvesi için gidişini iptal etmemesi, muhataplara gönderilmiş başlı başına bir cevaptı ama..

Yakındır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasından daha öte bir rest de, Cumhurbaşkanı’ndan gelecektir..

İstanbul-Taksim’de 6 sivilin öldüğü bombalı saldırı sonrasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasında neler vardı?

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