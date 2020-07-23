Ortaklar iş başında! Ekrem İmamoğlu’ndan, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu’na Kanal İstanbul sunumu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin “deprem” ve “mülteci sorunu” ile birlikte en önemli 3 probleminden biri olarak sıraladığı Kanal İstanbul projesiyle ilgili siyasileri kendi tarafına çekmeyi, 2 parti genel başkanıyla devam etti.

İmamoğlu, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği sanal toplantıların ilkini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile gerçekleştirdi. İmamoğlu, Babacan’a, bir “emlak projesi” olarak nitelediği Kanal İstanbul ile ilgili slaytlar eşliğinde detaylı bir sunum yaptı.

“Konu, henüz olgunlaşmadı”

“Dersimize her açıdan iyi çalıştık mı?” diyen Babacan, “Ben, bunu göremiyorum açıkçası. Onun için çok çok kaygılıyım. İstanbul adına, Türkiye adına çok büyük kaygılarım var. Çalışmaların, analizlerin yeterince detaylı, tarafsız, bilimsel olduğuna kanaat getirmiş değilim. Toplumumuzun büyük kısmı da kanaat getirmiş değil. Açıkçası bizim bakışımız böyle. Konunun henüz olgunlaşmamış olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hep beraber bir duruş sergilememiz şart”

Babacan’a davete katılımından dolayı teşekkür eden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Yaklaşımınız çok kıymetli. Bir projenin olgunlaşma sürecine verdiğiniz değer, çok çok kıymetli. Olması gereken. Bu bağlamda zamanın çok hızlı ve aktif işlediğinin tekrar altını çizmek isterim. Süreç içerisinde artık bir ay sonra, neredeyse bina ruhsatı verecek düzene taşıma çabası öngörülüyor. Bu manada biz, sizleri gerçekten haberdar eder bazı raporları sizlere ulaştırabiliriz. Hem İstanbul’umuz hem Türkiye’miz adına, böylesi hazırlıksız bir projenin, gerçekten Türkiye’nin lehineymiş gibi bir imajla, sanki bir siyasi kararın, hatta kişisel kararın yeterli olacağı biçiminde sunulması karşısında hep beraber bir duruş sergilememiz ve buna bir usul geliştirmemizin şart olduğunu düşünüyorum. Hukuk çerçevesinde derin mücadele vermemizin önemli olduğunu tekrar İstanbul halkı adına sizinle paylaşmak isterim.”

“İstanbul, hepimizin şehri”

Babacan’ın ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ikinci sanal toplantısını gerçekleştiren İmamoğlu, aynı sunumu yaptı. “Allah, hepimizin yardımcısı olsun” diyen Karamollaoğlu, “İstanbul, hepimizin şehri. İstanbul’un yaşanabilir bir şehir olması hepimiz için ve İstanbul için özellikle önem arz ediyor. Size, bu bilgileri bize takdim ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim de düşüncelerimi teyit eden bu açıklamalarınız, sadece endişelerimizi pekiştirdi esas itibariyle. İnşallah önümüzdeki süreçte Sayın Cumhurbaşkanı da konunun biraz daha sürece yayılmasını arzu eder” ifadelerini kullandı.