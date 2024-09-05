’Ortak Finansman Destek Programı’ meyvelerini veriyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ortaklığında yürütülen "Ortak Finansman Destek Programı" meyvelerini vermeye başladı.

Orta Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren imalat sanayi işletmelerinin katma değerli üretim, uluslararasılaşma ve genç istihdamı odağında desteklenmesi önceliğiyle, KOBİ’lerin finansman ihtiyacının karşılanması ve bölgede yatırım hareketi başlatılması hedefiyle uygulanan program kapsamında OKA uzmanlarının proje uygulama sürecindeki yönlendiriciliği doğrultusunda başarılı bir şekilde hayata geçirilen yatırımlar, bölgede işletmelerin rekabet gücünü artıran başarı hikâyelerine dönüşüyor.

Yeni üretim hattı kuruldu, katma değerli ürün üretiliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile KOSGEB iş birliğinde hazırlanan 2023 Yılı İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı kapsamında Samsun Gıda OSB’de takviye edici gıdalar ve bitkisel ürünler sektöründe faaliyette bulunan bir firmanın “Yüksek Katma Değerli İthalat İkamesi Özelliğindeki Doğal Kekik Ekstresi Şurubu Üretimi” isimli projesi desteklendi. Tamamlanan proje ile firma, yeni üretim parkuru kurarak kapasitesini güçlendirdi. Yeni üretim parkuru sayesinde kekik bitkisi işlenip katma değerli ürün haline getiriliyor.

“Üretim hattının kurulmasıyla ürünlerimize yönelik ciddi talep ve siparişler gelmeye başladı”

Firmanın üretim tesisine yapılan ziyarette, proje ile gerçekleştirilen uygulamalar yerinde incelendi. Firma yetkilisi Ecz. İsa Melek ile Biyomühendis Kübra Kayaalp, OKA ile birlikte yürüttükleri başarılı proje uygulama sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: “Şirketimiz kuruluş felsefesine uygun olarak yüz yıllardır hastalıklara karşı iyileştirici ve koruyucu etkisi bulunan bitkisel ve doğal kaynaklı ham maddeleri bilimsel eczacılık teknolojileri yardımıyla imal etmektedir. Bu çerçevede eczacı, doktor, kimyager, biyolog, biyoloji ve ziraat mühendislerden oluşan AR-GE ekibimiz ile birlikte özelikle bitkisel ve doğal kaynaklı ham maddelerin temini, analizi ve nihai ürüne dönüştürülmesi çalışmalarını sürdürmekteyiz. Ecza ve eczacılık alanında kudret narı, calendula, sarı kantaron ve son olarak kekik bitkileri işleyerek nihai ürün (likit (şurup), tablet, krem, pomat, sert kapsül, yumuşak kapsül, şase formlarında takviye edici gıdalar, bitkisel ürünler, vitamin, mineral ve bitkisel kozmetik) haline getiriyoruz ve bu ürünleri 3 ülkeye ihraç ediyoruz. Üretim tesisimiz 2 bin 500 m2 kapalı alan olmak üzere toplam 3 bin 600 m2 alana sahiptir. Sektörün ihtiyacı olan GMP, HACCP ve CE belgeli ürün standartlarında seri üretim yapabilme kabiliyetine sahip bulunmaktayız. Bitkisel üretim sürecimize Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı destekleri ile yürütüp tamamlamış olduğumuz ‘Yüksek Katma Değerli İthalat İkamesi Özelliğindeki Doğal Kekik Ekstresi Şurubu Üretimi’ isimli proje ile kekik ekstresi üretim hattı kurulmuş olup makine parkurumuzu ve ürün çeşitliliğimizi artırmış olduk. Üretim hattının kurulmasıyla ürünlerimize yönelik ciddi talep ve siparişler gelmeye başlamıştır. Bu da bizi sevindirmiştir. OKA ve KOSGEB’in sağladığı bu gibi programların uygulanması işletmelerin potansiyelini artırması açısından çok önemli.”