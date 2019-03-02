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Ortadoğu'nun Cahşları'nın yazarı Öznur'dan çağrı: Kürt kardeşlerim artık Barzani'ye baş kaldırmalı!

Ortadoğu'nun Cahşları kitabını okurları ile buluşturan Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur; "Kürt kardeşlerime çağrıda bulunuyorum. Barzani'nin ihanetine artık baş kaldırmalılar" dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 00:46

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur, Ortadoğu'nun Cahşları kitabına ilişkin Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. 2 ciltten oluşan Ortadoğu'nun Cahşları kitabını anlatan Öznur; "Birinci ciltte Amerikan Emperyalizmi'nin, İngiliz Emperyalizmi'nin ve özellikle terör rejimi İsrail'in bölgedeki taşeronu ve maşası olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşmanlığa devam eden Barzani ve ailesini anlattım. İkinci ciltte ise Barzani Hareketi'nin Türkiye'deki kollarını anlattım" ifadelerini kullandı.

'Kürt kardeşlerim Barzani'ye baş kaldırmalı'

Kürtlere çağrıda bulunan Öznur, "Kürt kardeşlerim mütedeyyin ve Müslümandır. Onları Barzani ailesinden ayırıyorum ama Barzani ailesinin işbirliğini artık sorgulamalılar. Irak'ın kuzeyindeki saf ve temiz Kürtler, Barzani ailesine artık baş kaldırmalıdır" dedi.

'Merhum Yazıcıoğlu da uyarmıştı'

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun da Barzani konusunda Türkiye'yi uyardığını hatırlatan Öznur; "Muhsin Yazıcıoğlu, Büyük Ortadoğu Projesi'ne karşı çıkmıştı. Rahmetli Özal ile Demirel'i bu konuda uyarmıştı. 'Barzani ve Talabani'ye güvenmeyin' dedi. PKK'nın arkasında; Amerika, İsrail ve Yahudi lobileri var diyerek uyarıyordu. 2007 yılında Barzani, Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tutmaya çalıştığında, Dağlıca'da şehitler vermiştik. PKK askerlerimizi kaçırmıştı. Devletimiz askerlerimizi kaçıran teröristlerin teslim edilkmesi konusunda onları uyardı. Barzani denen Yahudi uşağı ne demişti? 'Türkiye Irak'ın Kuzeyine müdahale ederse biz de Diyarbakır'ı karıştırırız.' Talabani de; 'Bir Kürt kedisini bile teslim etmem' demişti. Muhsin Yazıcıoğlu, Talabani için 'Diyarbakır'da yargılar, Habur'da atarım bunu' diyordu. Rahmetli hep haklı çıktı" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 00:46
  1. Diyarbakır
  2. Ortadoğu'nun Cahşları
  3. Barzani
  4. Kuzey Irak
  5. terör örgütü PKK
  6. Talabani
  7. Muhsin Yazıcıoğlu
  8. Hakkı Öznur

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