Ortadoğu'da alarm seviyesi yükseldi! İsrail'den Trump'a gizli "füze" raporu
Ortadoğu'da alarm seviyesi yükseldi! İsrail’den Trump’a gizli "füze" raporu

Ortadoğu'da alarm seviyesi yükseldi! İsrail’den Trump’a gizli "füze" raporu

İran’ın bölgede başlattığı kapsamlı füze tatbikatı, Tel Aviv’de "baskın saldırı" endişesine yol açtı. Axios’un üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre; İsrail ordusu, İran’ın gerçekleştirdiği bu tatbikatın aslında bir gövde gösterisi değil, İsrail topraklarına yönelik geniş çaplı bir füze saldırısının gizli provası olabileceği konusunda ABD Başkanı Donald Trump yönetimini acil koduyla uyardı.

İsrailli yetkililerin, İran'ın füze tatbikatının İsrail'e yönelik olası bir saldırının hazırlığı olabileceği gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump yönetimini uyardığı belirtildi.

ABD merkezli Axios internet sitesine konuşan konuya vakıf üç İsrailli ve ABD’li kaynağa göre, İsrail İran’ın kendilerine saldırabileceğini değerlendiriyor.

Kaynaklardan biri, İsrail istihbaratının yaklaşık altı hafta önce de İran'daki füze hareketliliğine ilişkin benzer endişeleri dile getirdiğini ancak o dönemde herhangi bir gelişme yaşanmadığını ifade etti.

Aynı kaynak, "İran'dan saldırı ihtimali yüzde 50'nin altında ancak kimse bunun yalnızca bir tatbikat olduğunu söyleyip risk almak istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

 

İsrailli kaynaklara göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 20 Aralık'ta ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi yaparak, İran'ın başlattığı füze tatbikatından duyulan endişeyi iletti.

ABD'li yetkili ise ABD istihbaratının şu aşamada İran'dan saldırıya işaret eden herhangi bir emare tespit etmediğini ifade etti.

Kaynaklar, İsrail ile İran arasında olası bir savaşın, tarafların birbirlerinin saldırıya hazırlandığını düşünerek önleyici adımlar atması sonucu yanlış bir hesaplamayla başlayabileceğine dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 29 Aralık'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Miami'de görüşmesi bekleniyor. Netanyahu'nun Trump ile görüşmesinde, İran'a yönelik yeni bir saldırı için planlar sunacağı iddia edilmişti.

