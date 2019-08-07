Ortadoğu ve Afrika’nın hububatı Güneydoğu’dan

2019 yılının ilk yedi aylık sürecinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 1 milyar 115 milyon dolarlık sektör ihracatı gerçekleştirildiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, “Irak’a sektörümüzle ilgili ihracatın azalmasında bölgede yaşanan sorunların etkili olduğunu görüyor ilgili mercilerle özellikle Irak’ın sektörümüzle ilgili bazı ürünlere koyduğu yasakların kaldırılması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Mahsum Altunkaya Başkanlığında GAİB Hizmet binasında toplanarak ihracat rakamlarını değerlendirdi. Sektörle ilgili sorunların da masaya yatırıldığı toplantıda yılın son beş aylık sürecinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Son dönemlerde bazı ülke gümrüklerinde ve özellikle Irak’ta gıda sektörünü yakından etkileyecek olan olumsuz uygulamaların da tartışıldığı toplantı sonrası Başkan Mahsum Altunkaya ihracat rakamlarını değerlendirdi.

2019 yılsonu hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Altunkaya Yılın ilk yedi ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe Türkiye genelinde 3 milyar 792 milyon 862 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken Güneydoğu’dan bu süreçte 1 milyar 115 milyon 063 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti. Başkan Altunkaya Temmuz ayında ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 180 milyon 659 bin dolar, Türkiye genelinden ise 547 milyon 121 bin dolarlık hububat bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Güneydoğu’nun ihracat şampiyonu makarna

Ocak - Temmuz 2019 döneminde Güneydoğu’dan en fazla ihracı gerçekleştirilen ürünlerde ilk sırayı makarnanın aldığını ifade eden Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya “Sektörümüzle ilgili en fazla ihracı gerçekleştirilen ürünler arasında 254 milyon 398 bin dolarla ilk sırayı makarna alırken 218 milyon 610 bin dolarla ikinci sırayı buğday unu ve üçüncü sırada ise 155 milyon 15 bin dolarla bisküvi ve pastalık ürünler yer aldı. En fazla ihraç edilen ürünler arasında dördüncü sırada 148 milyon 961 bin dolarla bitkisel yağlar yer alırken bu ürünlerimizi sektörümüzle ilgili diğer ürünler takip etti” dedi.

Ortadoğu ve Afrika hububat ihracatında ilk sıralarda

Güneydoğu’dan gerçekleştirilen ihracatta en fazla ihracatın Ortadoğu ülkelerine yapıldığını da ifade eden Başkan Altunkaya Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracatın bir önceki yıla oranla yüzde 16,9 düşüş göstererek 692 milyon 029 bin dolar olarak gerçekleştirildiğini ifade ederek “ Ortadoğu ülkeleri önemli bir Pazar ancak son yedi aylık süreçte bu ülkelere yönelik ihracatımızda önemli düşüş görülmekte. Yaşanan sorunların çözümü için çabalarımız devam etmekte olup özellikle Irak’la yaşadığımız sıkıntılar için hükümetimizin Irak hükümetiyle yakın temas içerisinde olacağına, yasaklama getirilen ürünlerimizin yeniden Irak pazarlarında yer bulmasının sağlanacağına inanıyoruz. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke grupları arasında ikinci sırayı Afrika ülkeleri almakta. Afrika ülkelerine yılın ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 13,6’lık artışla 279 milyon 709 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu süreçte ABD’ye 75 milyon 367 bin dolar, Avrupa Birliği ülkelerine 32 milyon 241 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Ürün çeşitliliğimizle dünya pazarlarında bir çok ülkede daha çok etkili olabilmek için çalışıyoruz. Asya ve Uzakdoğu ile diğer ülke gruplarına yönelik ihracatımızı attırabilmek için tanıtım çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Irak, Suriye ve Benin en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk üçte

Sektörün ülke bazında en fazla ihracatını Irak ve Suriye’ye gerçekleştirdiğini ancak bir önceki yıla oranla bu iki ülkeye ihracatta önemli düşüşlerin yaşandığına dikkat çeken Başkan Altunkaya “Ocak-Temmuz 2019 döneminde bir önceki yıla oranla Irak’a ihracatımız yüzde 28,4 oranında düşerek 420 milyon 799 bin dolar olarak gerçekleşirken Suriye’ye de yüzde 16’lık düşüşle bu süreçte 124 milyon 114 bin dolarlık ihracat yapıldı. Ülke bazında üçüncü sırada Benin yer alırken bu ülkeyi Angola, Somali, İran, Libya, Sudi Arabistan, Cibuti ve ABD takip etti. Mevcut pazarlarımızı korumak ve yeni pazarlarda daha etkin roller üstlene bilmek için daha çok çalışmak zorundayız. Güneydoğu Anadolu için olduğu kadar ülkemiz içinde büyük bir pazar olan Irak’la sorunların hükumetler arasında masaya yatırılarak üst düzeyde çözülmesini bekliyoruz. İhracatçılar olarak bizler için ürün çeşitliliği kadar Pazar çeşitliliği de önemli. Daha çok çalışacağız, dünya genelinde sektörümüzle ilgili oluşumlarda daha fazla yer almaya ve etkinliklerimizi arttırmaya çaba sarf edeceğiz ve gerek yılsonu hedeflerimizi gerekse 2023 hedeflerimizi yakalamak için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.