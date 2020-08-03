Ortadoğu ülkesinde Bozuk et skandalı: 826 kişi hastaneye kaldırıldı
Ürdün'ün başkenti Amman'da, bir restoranın bozuk et satması sonucu 826 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.
Sıcak havaların etkisi altına aldığı Ürdün'de bozuk et skandalı yaşandı. Başkent Amman'da bulunan ve çok ucuza döner satan bir restoranda sıcak havalara rağmen dışarda bekletilen etlerin satlması sonucu 826 kişi hastaneye kaldırıldı, zehirlenen bir çocuk ise hayatını kaybetti.
Aralarında restoran sahibinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.