  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Ortadoğu ülkesinde Bozuk et skandalı: 826 kişi hastaneye kaldırıldı

Ürdün'ün başkenti Amman'da, bir restoranın bozuk et satması sonucu 826 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 04:01:00 -
Ortadoğu ülkesinde Bozuk et skandalı: 826 kişi hastaneye kaldırıldı

Sıcak havaların etkisi altına aldığı Ürdün'de bozuk et skandalı yaşandı. Başkent Amman'da bulunan ve çok ucuza döner satan bir restoranda sıcak havalara rağmen dışarda bekletilen etlerin satlması sonucu 826 kişi hastaneye kaldırıldı, zehirlenen bir çocuk ise hayatını kaybetti.

Aralarında restoran sahibinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı