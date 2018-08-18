0553 313 94 23

Ortadoğu için yüzyılın fırsatı! Her şey değişebilir...

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı, Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin Ankara ziyaretinde de gündeme gelen Ovaköy sınır kapısının bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:20
Ortadoğu için yüzyılın fırsatı! Her şey değişebilir...

Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin Ankara ziyaretinde başta DEAŞ, PKK olmak üzere terör unsurlarına karşı işbirliği ve ekonomi-ticaret alanında atılacak ortam adımlara ek olarak Ovaköy Sınır Kapısı’nın açılması da konuşuldu. Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı, Irak ve Türkiye arasında teknik alt yapı ve güzergahın güvenliği konusunda somut adımların atılması konusunda mutabık kalınan Ovaköy-Bağdat hattının açılmasını 'Yüzyılın fırsatı' olarak nitelendirdi. Kazancı projenin tatbiki konusunda acele edilmesi gerekiyor, ABD, projeyi engelleme konusunda bazı adımlar atabilir’ uyarısında bulundu.

ABD BÖLGEDE 2 ASKERİ ÜS KURACAK

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı Ovaköy-Telafer-Musul-Bagdat ticaret yolunun açılması yönünde atılan adımların Irak ve Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "ABD'nin bu hat üzerinde farklı planları var. Kuzeyde 5 ayrı havalimanı ve askeri üs kurma hedefleri var. Süleymaniye- Köysancak, Erbil, Duhok ve Kerkük Altınköprü bölgeleri ile birlikte Telafer-Musul hattında 2 askeri üs inşaa edecekler. Bu üsler aynı zamanda havalimanı olarak faaliyet gösterecek. Esas amaç Barzani ve Talabani’yi by pass eden, Sincar hattında terör koridoru projesini zora sokacak kara Ovaköy-Bağdat bağlantı hattının zora sokulması. Bu konuda tüm tarafların dikkatli olması gerekiyor.

İSLAM DÜNYASI İLE KÖPRÜ NİTELİĞİ TAŞIYOR

Ovaköy-Bağdat hattı sadece Irak’tan ibaret bir hat olarak görülmemeli. Türkiye bu yoldan onlarca İslam ülkesi ile yeni bir köprü kuracaktır. Ovaköy hattı şayet Kerkük Havalimanı’nında yeniden uçuşa açılması ile desteklenirse bu durum tüm dengeleri etkiler. Ne zaman Ovaköy güzergâhı konusunda gerçekçi adımlar atılsa bölgede birçok olağanüstülük yaşanıyor. Terör, sokak olayları, ekonomik sorunlar ve projeyi akamete uğratacak birçok gelişme yaşanıyor.

ABD BAĞLANTI KESİLSİN İSTİYOR

Bunlar tesadüf hadiseler olarak görülmemeli ve kararlılıkla proje hayata geçirilmeli. Kerkük Havalimanı’nın açılması konusunda 10 milyon dolar bütçe ayrıldı. Bu konu ile ilgili yüksek komisyon kuruldu. Türkmenlerin Erbil’e mahkum kılınmaması ve daha güçlü bir konum elde etmesi Ovaköy-Bağdat Yolu ve Kerkük Havalimanı’nın açılması ile sağlanabilir. ABD Bağdat ve Kuzey bağlantısını kesmek istiyor. Bu projeye karşı bölge halkının menfaatine olan Ovaköy kapısı açılmalı ve Kerkük Havalimanı faaliyete geçmeli.

SINIRA M60T TANK SEVKİYATI

ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tanklarının yüklü olduğu çok sayıda tır, Hatay'a ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen tank yüklü çok sayıda tır, merkez Antakya ilçesine ulaştıktan sonra sınır hattındaki Yayladağı'na hareket etti. Tanklar Yayladağı’na ulaştıktan sonra Suriye sınırındaki karakollarda konuşlandırılmak üzere karakollara sevk edilecek. Bu arada, tırlarda yüklü tankların, ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tankları olduğu öğrenildi.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:20
  1. Hatay
  2. Ankara
  3. Ortadoğu
  4. yüzyılın fırsatı
  5. Ovaköy - Bağdat hattı
  6. haydar el ibadi
  7. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • engineerengineer1 sa önce
    böyle kratı düşük ,ayarsız adamlarla görüşülürmü?
  • ülkücüülkücü1 sa önce
    bir zamanlar barzaniyi diyarbakıra getirtip megri megrişarkılarını söylettirdiniz ,paçavralarını gönderde görürdük,kırmızı halı ile karşılardınız sonra çıkıp "barzani bizi kandırdı"dediniz.bir zamanlar maliki ile idinizşimdi de ibadi ile görelim bakalım sonu ne olacak
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çin'den nefes kesen istihbarat operasyonu! 30 CIA ajanı deşifre edildi
  1. Çin'den nefes kesen istihbarat..
  2. AK Parti MKYK üyeleri listesi 2018
  3. Fahrettin Koca: Yerlileştirme..
  4. Palandöken: Katar’ın yatırım kararı,..
  5. İBB kurban kesim yerleri 2018
  6. Beyoğlu’nda kadınlar arasında kavga..
  7. Başkan Erdoğan'a coşkulu karşılama!..
  8. 'Bugüne kadar bizi çökertemediler,..
  9. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları..
  10. "Halkın yüzde 64,5'i Cumhurbaşkanı'nı..
  11. Tatilcilerin sıra çilesi! Uzun..
  12. Malatya'da kontrolden çıkıp takla..
  13. TŞOF Başkanı Apaydın’dan trafik uyarısı
  14. Kadınların kavgasına erkekler de..
  15. Erdoğan eylem planında açıklamıştı!..
  16. İstanbul polisinden otopark..
  17. Gonca IŞık Yılmaz Batur Ticaret Bakan..
  18. Kemal Özer: Boykotta bilinçli adım..
  19. Polis tabancasıyla intihar etti!
  20. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı..
İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
İmam atandığı köyü imar etti
İmam atandığı köyü imar etti
Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
İkiyüzlü din istismarcıları
İkiyüzlü din istismarcıları

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?