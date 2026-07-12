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Kobi Orta’da üretim hayali gerçek oldu! OSB’nin ilk fabrikası Çankırı Gazoz açıldı
Kobi

Orta’da üretim hayali gerçek oldu! OSB’nin ilk fabrikası Çankırı Gazoz açıldı

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Orta’da üretim hayali gerçek oldu! OSB’nin ilk fabrikası Çankırı Gazoz açıldı

Çankırı’nın Orta ilçesinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nin ilk fabrikası olan Çankırı Gazoz, düzenlenen törenle üretim yolculuğuna başladı.

Çankırı’nın Orta ilçesinde yıllardır beklenen sanayi yatırımı ilk fabrikayla hayata geçti. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan ilk fabrika olan Çankırı Gazoz fabrikası törenle açıldı.

 

Fabrika önünde düzenlenen törende konuşan Vali Hüseyin Çakırtaş, Orta Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk fabrikasının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Orta OSB'nin Çankırı'nın 5'inci organize sanayi bölgesi olduğunu belirten Çakırtaş, "Bu yatırımda emeği geçen başta Kaptan Mustafa Can ve ortakları olmak üzere, Belediye Başkanımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bizim için en önemli noktalardan biri de Çankırılı yatırımcıların sermayesini memleketlerine kazandırıyor olmasıdır. Bu durum bizleri ayrıca mutlu ediyor." dedi.

 

Orta OSB'de 53 sanayi parselinin bulunduğunu ve tamamının yatırımcılara tahsis edildiğini dile getiren Çakırtaş, ilerleyen günlerde yeni fabrikaların faaliyete geçeceğini, Çankırı Gazoz markasının da hem Türkiye hem de yurt dışında önemli bir marka haline geleceğini kaydetti.

Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci de ilçe için tarihi bir gün yaşadıklarının altını çizerek "Bugün Orta ilçemiz için gerçekten çok kıymetli bir gün. İlk fabrikamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Yıllardır 'Orta'da da üretim olur mu?' diye kurduğumuz hayal bugün gerçeğe dönüştü. Bu nedenle büyük mutluluk yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Fabrikanın yatırımcısı Mustafa Can da açılışın sadece bir fabrika açılışı olmadığını belirterek bunun, Orta ilçesi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

İlçede ilk kez vardiyalı üretimin başlayacağını aktaran Can, "Bu toprakların yıllardır beklediği yatırım bugün hayata geçti. Artık insanlarımız iş bulmak için başka şehirlere gitmek zorunda kalmayacak. Bu yatırımın devamının gelmesini istiyoruz. Bir fabrika yetmez, iki, üç, beş fabrika daha kurulmalı ve gençlerimiz kendi memleketlerinde üretimin bir parçası olmalıdır." diye konuştu.

 

Tören, kurdele kesiminin ardından fabrikanın gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Programa, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

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