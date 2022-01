Ortaçağ kafasının derdi İslâm’la!

Azgın azınlık her fırsatta İslam dinini ve Müslümanları hedef tahtasına oturtan akıl almaz bir kara propaganda yürütüyor. Türkiye’nin yüreğini yakan her acıyı siyasi menfaatleri için malzeme yapmaktan çekinmeyen seküler yobazlar, Müslümanlara yönelik iftira kampanyalarını da organize ediyor. İslam’a olan düşmanlıklarını saklamakta beis göremeyen malum zihniyet; milli ve manevi değerlerimizin üzerine nefret kusuyor. Akademisyenler ve STK temsilcileri, azgın azınlığın kodlarında İslam düşmanlığı olduğuna işaret ediyor.

“Enes'i kinlerine alet ettiler”

Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, şunları dile getirdi: “İnsanlar bunalım yaşayabilir, psikolojik sıkıntıları olabilir. Buradan kalkıp mütedeyyin kesime ait yurtlarda kalan yüz binlerce insanın baskı altında olduğunun propagandasını yapmak iyi niyetli bir yaklaşım değil. Bunların derdi kesinlikle Enes Kara değil. İslam’a düşmanlık yapmak için bunlar her meseleyi saldırı vesilesi haline getiriyorlar. Eğer samimi olsalardı, gerçekten gençleri düşünselerdi, içkinin yasaklanmasını, flört ve benzeri gayri meşru ilişkilerin ve kumarın yasaklanmasını isterlerdi. Dolayısıyla bunlar sadece Müslümanlara olan düşmanlıklarını, İslami değerlere olan düşmanlıklarını bir vesile olarak kullandıkları olay üzerinden yansıtıyorlar” dedi. Müslümanların bunlara prim vermemesi gerektiğini kaydeden Kaya, şöyle devam etti: “Bunlar İslam’a düşmanlık için her vesileyi kullanıyorlar. Dertleri genç bir insanın ölümü olsaydı, önceki gün Kocaeli’nde 7’inci kattan kazara düştüğü mü intihar ettiği mi belli olmayan Sedef Nur Çağlar adlı kızın ölümünün ardından uyuşturucu, içki, zina gibi her türlü ahlaksızlığı barındıran hayat tarzını sorgularlardı. Sorgulamadıkları gibi bu hayat tarzına yönelik eleştirilere de şiddetle karşı çıkıyorlar. Eğer illa tartışacaksak, önce binlerce gencimizi deizme sürükleyen hayat tarzlarını tartışalım.”

“Düşmanlık genlerinde var”

Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın da, “İnsan her şeyi gizler, sözünü gizler, davranışını gizler ama bilinçaltını gizleyemez. Doların düşmesi ve ekonominin seyrinin iyiye doğru gitmesinin ardından erken seçim ihtimalinin ortadan kalmasıyla, özellikle CHP’lilerin asıl bilinçaltı ortaya çıktı. CHP’li yöneticilerin uzun yıllardır dinle problemi vardır. Klasik olarak İslam’a ve Müslümanlara karşı koşullanmışlardır. Namaz kılan birini görünce, dua eden birini görünce hemen genetik kodları ortaya çıkıyor. İslam düşmanlıkları anında depreşiyor. Her ne kadar ‘biz helalleşeceğiz’ diyerek göz boyamaya çalışsa da CHP’nin hiçbir şeyle helalleşeceği yok. CHP’nin yapacağı tek şey var. CHP, eğer başını çektiği Millet İttifakı’yla birlikte iktidara gelirse yapacağı ilk şey parlamenter sisteme geçmek olmayacaktır. En az iki dönem mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yetkilerini daha güçlü bir şekilde kullanarak tekrar eski defterleri açacaktır. Eski defter nedir, kamusal alandır. Eski defter nedir, başörtüsüdür, ikna odalarıdır. Aslında CHP, hiçbir zaman değişmedi. Sadece dindar muhafazakâr seçmenden 1-2 puan alabilir miyim diyerek takıyye yapıyordu.”