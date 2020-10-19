Orta Sahel'de 12 milyon çocuk Kovid-19 salgını nedeniyle okula gidemiyor

İSTANBUL (AA) - Afrika'da Sahel kuşağının orta kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 12 milyon çocuğun okula gidemediği bildirildi.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) yaptığı açıklamada, Burkina Faso, Mali ve Nijer'de salgından dolayı yaklaşık 12 milyon çocuğun yaklaşık 4 aydır okula gidemediği, güvenlik sorunları nedeniyle de 776 bin çocuğun tüm yıl boyunca eğitim faaliyetlerine katılamadığı ifade edildi.

"Orta Sahel'de çocuklar çift yönlü güvenlik ve sağlık tehdidinin ortasında. Bölgedeki 40 bin okul, salgından ötürü kapalı." denilen açıklamada, Mali'de 3,8 milyon, Burkina Faso'da 5,1 milyon ve Nijer'de 3,8 milyon olmak üzere toplamda 12,8 milyon öğrencinin hem Kovid-19 hem de güvenlik sorunları nedeniyle okula gidemediği belirtildi.

Şiddet nedeniyle eğitim alamayan çocukların sayısının geçen yıla oranla iki kat arttığına işaret edilen açıklamada, ocak ve temmuz aylarında okullara kundaklama, alıkoyma ve yağmalama gibi 90 farklı saldırının yapıldığı kaydedildi.

NRC açıklamasında ayrıca, yarın Kopenhag'da Orta Sahel bölgesi üzerine yapılacak konferansta bakanlara ve liderlere eğitim konusunun gündemin ön sıralarına alınması çağrısı yaptı.