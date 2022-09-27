"Orta parmakçı" Melek Mossa'dan yeni şov! Hadi oradan edepsiz
Ahlaksızlığıyla sürekli olarak gündeme gelen, ‘özgürlük’ adı altında sahnede bacaklarını açıp orta parmak işareti yapan sanatçı müsveddesi Melek Mosso, yeni bir şova imza attı.
Ahlaksızlığıyla sürekli olarak gündeme gelen, ‘özgürlük’ adı altında sahnede bacaklarını açıp orta parmak işareti yapan sanatçı müsveddesi Melek Mosso, yeni bir şova imza attı. Mosso, İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünün ardından patlak veren protestolara aklı sıra destek çıkmak için sahnede saçlarını kesti.
Tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da İranlı kadınlara güya destek için saçlarını kazıtmıştı.