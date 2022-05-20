YENİ AKİT / ANKARA

TCDD Taşımacılık sosyal medya hesabı üzerinden Pekin-Londra demiryoluna ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, “Marmaray ve BTK Demiryolu hattıyla Pekin'den Londra'ya kesintisiz demiryolu ağı olan Orta Koridor, Asya-Avrupa arasındaki en önemli koridorlardan biri haline geldi. Alternatiflerine göre daha güvenli ve avantajlı olan Orta Koridor ile lojistikte lider olma yolunda ilerliyoruz” ifadeleri kullanıldı.