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Ekonomi

Orta Koridor ile lojistikte lider olma yolunda ilerliyoruz!

TCDD Taşımacılık sosyal medya hesabı üzerinden Pekin-Londra demiryoluna ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 16:37:00 -
Orta Koridor ile lojistikte lider olma yolunda ilerliyoruz!

YENİ AKİT / ANKARA

TCDD Taşımacılık sosyal medya hesabı üzerinden Pekin-Londra demiryoluna ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, “Marmaray ve BTK Demiryolu hattıyla Pekin'den Londra'ya kesintisiz demiryolu ağı olan Orta Koridor, Asya-Avrupa arasındaki en önemli koridorlardan biri haline geldi. Alternatiflerine göre daha güvenli ve avantajlı olan Orta Koridor ile lojistikte lider olma yolunda ilerliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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