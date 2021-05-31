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Aktüel Orta Karadeniz, Sivas ve Kayseri için kritik uyarı
Aktüel

Orta Karadeniz, Sivas ve Kayseri için kritik uyarı

Orta Karadeniz, Sivas ve Kayseri için sağanak uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 12:58:00 -
Orta Karadeniz, Sivas ve Kayseri için kritik uyarı

Orta Karadeniz, Sivas ve Kayseri çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat), Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzeyinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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