Dünya Komşu’da silah sesleri! Sosyal güvenlik ofisi ve adliye hedef alındı
Komşu'da silah sesleri! Sosyal güvenlik ofisi ve adliye hedef alındı

Komşu’da silah sesleri! Sosyal güvenlik ofisi ve adliye hedef alındı

Atina’da bir sosyal güvenlik ofisi ve adliye binasında düzenlenen silahlı saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, 89 yaşındaki şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Yunan yetkililer, salı günü Atina kent merkezinde bir sosyal güvenlik kurumu ofisi ile bir adliye binasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırganın yakalanması için polis operasyon başlattı. Yunan medyası, şüphelinin 89 yaşında bir erkek olduğunu aktardı.

Polisin açıklamasına göre, av tüfeği bulunan şüpheli, Yunanistan’ın başkentinin merkezindeki Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumu (EFKA) ofisine gelerek ateş açtı ve bir çalışanı yaraladı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği, ancak saldırganın olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Aynı kişinin daha sonra Atina Temyiz Mahkemesi binasının zemin katında da ateş açtığından şüphelenildiği, bu saldırıda da birkaç kişinin yaralandığı ifade edildi. Polis, olay yerinde av tüfeğinin ele geçirildiğini açıkladı. Devlet televizyonu ERT News tarafından yayımlanan görüntülerde, en az üç kişinin ambulanslarla hastaneye sevk edildiği görüldü.

 

Saldırının motivasyonu ise henüz netlik kazanmadı. ERT, saldırganın mahkeme binasındaki saldırının ardından yere belge içeren zarflar attığını ve bunların eylemin gerekçesi olduğunu söylediğini aktardı.

Yunanistan’da ateşli silah kaynaklı şiddet olaylarının görece nadir olduğu, ülkede silah bulundurmanın serbest olmakla birlikte sıkı şekilde düzenlendiği biliniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililerin gelişmelere ilişkin yeni açıklamalar yapması bekleniyor.

