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Orta Karadeniz Bölgesi Türkmenistan televizyonunda tanıtılacak

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Türkmenistan’ın en çok izlenen gezi program olan “Bilmek İster misiniz?” için Yaşlık TV’ye ev sahipliği yapıyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:11
Orta Karadeniz Bölgesi Türkmenistan televizyonunda tanıtılacak

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Türkmenistan’ın en çok izlenen gezi program olan “Bilmek İster misiniz?” için Yaşlık TV’ye ev sahipliği yapıyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkmenistan Kültür Bakanlığı arasında imzalanan iş birliğince doğrultusunda, Türkmenistan Gençlik (Yaşlık) TV, “Bilmek İster misiniz?” programı için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde tanıtım amaçlı çekimler yapıyor. Orta Karadeniz Bölgesi için planlanan çekimler OKA’nın ev sahipliğinde 11-21 Eylül 2019 tarihleri arasında yürütülüyor. 3 kişiden oluşan program ekibi tarafından Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ta gerçekleştirilen çekimlerde illerin tarihi ve turistik değerlerine, yöresel oyunlarına, el sanatlarına ve yöresel yemeklerine, ayrıca bölge illerini Türkmenistan halkına ortak, tarihi ve kültürel bağlarımız üzerinden tanıtacak konu ve konuklara yer veriliyor. Söz konusu program ile Orta Karadeniz Bölgesi’nin tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan Türk Cumhuriyetlerindeki bilinirliğinin artırılması ve ülke turizmine katkı sağlaması amaçlanmakta.



“Bilmek İster misiniz” gezi programı


Türkmenistan TV, Radyo ve Sinema Komitesi nezdinde faaliyet gösteren Gençlik (Yaşlık) TV’de yurt içi ve yurt dışı gezileri konu edinen, günümüzde ülkede en çok izlenen ve seyahat alanında tek lider program konumuna haiz olan “Bilmek İster misiniz?” gezi programı 2014 yılından beri her Pazar saat 19.30-21.00 arası ve Cuma günü aynı saatte tekrarı ile seyirciler ile buluşmakta. Söz konusu program tarafından Pakistan, Hindistan, Afganistan, Tacikistan, Kazakistan, Endonezya, Malezya, İsviçre, Özbekistan, Sırbistan ve Rusya Federasyonu gibi ülkeler ziyaret edilerek, gezilen ülkelerin turizm açısından öne çıkan yerleri, doğal güzellikleri, tarihi, kültürü, turizm potansiyeli, el sanatları, folklor dans grupları ve mutfağı tanıtılarak, çeşitli programlar yapıldı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:11
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