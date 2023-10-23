Orta Doğu'daki askeri hareketlilik artıyor: Alman Özel Kuvvetler Timi Kıbrıs'ta!

ABD donanmasının Doğu Akdeniz'e intikali sonrası bir hamle de Almanya'dan geldi. Alman ordusu, özel kuvvet birliklerini Güney Kıbrıs'a gönderdi. Öte yandan Güney Kıbrıs'ta İngiliz ve Amerikan özel kuvvetleri de bulunuyor.

Ortadoğu'daki askeri hareketlilik artıyor. Son olarak Alman ordusu, özel kuvvet birliklerini Kıbrıs adasına gönderdi.

Bölgede artan askeri hareketliliğe Alman ordusu da eklendi. Alman ordusuna mensup özel kuvvet birliklerini taşıyan bir uçak, Amerikan ve İngiliz askerlerinin de bulunduğu Güney Kıbrıs'taki bir askeri üsse iniş yaptı.

Öte yandan konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde Avrupa basınında çıkan haberlere göre, Alman özel kuvvetlerinin, Hamas'ın elinde tutulan Alman uyruklu rehinelerin kurtarılmasında İsrail ordusu ile birlikte çalışacağı iddia edilmişti.

İsrail'in Filistin katliamında Tel Aviv yönetimine tam destek veren ABD, aralarında USS Dwight D. Eisenhower ve USS Gerald R. Ford uçak gemilerinin de bulunduğu büyük bir donanmayı Doğu Akdeniz'e göndermişti.

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