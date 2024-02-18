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Gündem Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, İran'dan yeni hava savunma sistemleri atağı
Gündem

Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, İran'dan yeni hava savunma sistemleri atağı

Yeniakit Publisher
2024-02-18 13:58:00 -
Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, İran'dan yeni hava savunma sistemleri atağı

İran resmi haber ajansı IRNA, savunma bakanlığı tarafından inşa edilen Arman anti-balistik füze sistemi ve Azarakheş alçak irtifa hava savunma sisteminin bu sabah tanıtıldığını duyurdu.

IRNA'nın haberine göre, Savunma Bakanı Muhammad-Rıza Aştiani, Arman füze sisteminin "orta menzile ve yüksek irtifaya sahip olduğunu, 180 kilometredeki hedefleri belirleyebildiğini ve 120 kilometrede onları vurup imha edebildiğini" açıkladı.

Ajans, "aynı anda altı hedefe" saldırabilen Azarakheş savunma sisteminin ise birden fazla araç tipine monte edilebildiğini ve "hedefini tespit etmek ve izlemek için radar, elektro-optik sistem ve termal arayıcılar kullandığını" belirtti.

Yeni silahların tanıtımı, Gazze'deki savaştan önce de amansız düşmanlar olan iki ülke İsrail ve İran arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi.

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