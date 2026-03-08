  • İSTANBUL
Orta Doğu'da kamikaze sağanağı! İran "Vurduk" dedi: Tel Aviv, Hayfa ve Kuveyt hedefte

Orta Doğu’da kamikaze sağanağı! İran "Vurduk" dedi: Tel Aviv, Hayfa ve Kuveyt hedefte

İran-ABD-İsrail savaşının 9. gününde Tahran yönetimi, bölgedeki gerilimi en üst düzeye çıkaran devasa bir İHA saldırısı başlattığını duyurdu. İran ordusuna dayandırılan bilgilere göre; kamikaze insansız hava araçları, İsrail’in kalbi sayılan noktalar ile Kuveyt’teki Amerikan askeri varlığını eş zamanlı olarak hedef aldı.

İran ordusu, kamikaze insansız hava araçlarıyla Hayfa ve Tel Aviv ile Kuveyt'teki Amerikan üsleri ve hedeflerini vurduğunu duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının İran ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hava ve Deniz Kuvvetlerine ait insansız hava araçlarının Hayfa ve Tel Aviv'deki ABD ve İsrail hedeflerini ve Kuveyt'teki Amerikan merkezlerinu ve üslerini hedef aldığını bildirdi.

 

Açıklamada, "Son birkaç saat içinde ordunun hava ve deniz kuvvetleri, insansız hava aracı operasyonları gerçekleştirerek ve çeşitli türde imha edici insansız hava araçları kullanarak Hayfa ve Tel Aviv'deki belirlenmiş noktalara ve ayrıca Kuveyt'teki Arifcan Kampı'ndaki Amerikan merkezlerine ve üslerine saldırılar düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırılarda mühimmat ve teçhizat depoları, savunma mevzileri, sinyal istihbaratı toplama merkezleri ve toplanma noktalarının vurulduğu iddia edildi.

 

