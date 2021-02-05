Orta Doğu uzmanı detayı açıkladı! Biden İran ile krize noktayı koyacak mı?

İran'da Arapça yayın yapan "alnakhil" haber sitesi genel yayın yönetmeni ve Orta Doğu uzmanı Irak asıllı el-Hekim, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'in sürpriz Tahran ziyaretini AA muhabirine değerlendirdi.

Fuad Hüseyin'in Dışişleri Bakanı olduktan sonra 6 ay içinde üçüncü ziyaretini sürpriz bir şekilde gerçekleştiğini belirten el-Hekim, "Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, ABD'den İran'a mesaj getirdi. İran ile ABD'nin oturup müzakerelere başlaması hedefleniyor. İran ile ABD arasındaki arabulucu ülkeler Irak, Umman ve Japonya olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Nükleer anlaşmaya dönülmesi arzu ediliyor"

Iraklı Bakan'ın ziyaretinin en önemli gündem konusunun Biden'dan getirdiği mesaj olduğunu savunan el-Hekim, "Nükleer anlaşmaya dönülmesi ve sorunların çözülmesine yönelik müzakerelerin başlaması arzu ediliyor. Trump zamanında bölgedeki sorunlar ve krizler büyüdü. Biden, İran ve bölge ülkeleriyle ortak bir çözüm yolu bulmak istiyor. Orta Doğu'nun durumu yeni bir kriz kaldıramaz. Biden da bunu görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İran'ın Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili mahkemenin kurulmasını istediğini ve Bağdat'ın bu yönde aldığı kararları memnuniyetle karşıladığını aktaran el-Hekim, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasıyla ilgili Irak Meclisinin Tahran'ın istediği yönde karar aldığını hatırlattı.

Hüseyin'in ziyaretinin bir diğer gündem konusunun da İran'ın Irak'ta bloke edilen 5 milyar dolarlık doğal gaz ve elektrik parasının olduğuna işaret eden el-Hekim, "İran ekonomik kriz yaşadığı bu süreçte bloke edilen parasının serbest bırakılmasını ve bu şekilde rahat bir nefes almayı hedefliyor. Irak da İran'a olan borcuyla ilgili olarak da bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor." diye konuştu.

"Biden, İran'la müzakerelerden yanadır"

Hüseyin'in ziyaretiyle eş zamanlı olarak Biden'ın bazı arabulucular üzerinden İran ile müzakerelere başlamak istediğine dair haberler çıktığına dikkati çeken el-Hekim, "Biden döneminde Tahran ile Washington arasındaki ilişkilerin öncekine göre çok farklı olacağı yönünde genel bir kanaat var. Biden, İran ile direkt müzakerelerden yanadır." görüşlerini paylaştı.

el-Hekim, Iraklı Bakan'ın temaslarının, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert'ın Tahran ziyaretinden bir gün sonra gerçekleştiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hüseyin'in ziyaretinin amaçlarından birisi de Irak'taki seçimler. Irak'taki erken seçimlerin olmayacağını düşünüyorum. Irak'ın içinde bulunduğu ekonomik kriz, fraksiyonların dağınık olması ve DEAŞ terör örgütünün artan saldırıları nedeniyle seçimler olmayacaktır."