Üniversite hayali kuranlar YKS sonucunun açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Öğrenciler bir yandan okul bölüm puanlarını araştırırken bir yandan da kontenjanlara göz atıyor.

Üniversite kontenjanları 2020

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için kontenjan belirlendi. Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi.

Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020

ODTÜ’ye girmek isteyenler bölüm taban puanlarını araştırıyor. İşte, Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları başarı sıralaması