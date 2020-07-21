Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020
ODTÜ taban puanları başarı sıralaması 2020 | Milyonlarca kişi 27-28 Haziran tarihlerinde üniversite sınavına girdi. Sınav sonuçları 28 Temmuz’da ilan edilecek. Üniversiteye yerleşmek isteyenler internette okulların bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Pek çok kişi “2020 Orta Doğu Teknik Üniversitesi başarı sıralaması” , “2020 ODTÜ bölümleri” , “2020 ODTÜ taban puanları” konularını araştırıyor.
Üniversite hayali kuranlar YKS sonucunun açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Öğrenciler bir yandan okul bölüm puanlarını araştırırken bir yandan da kontenjanlara göz atıyor.
Üniversite kontenjanları 2020
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için kontenjan belirlendi. Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi.
Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020
ODTÜ’ye girmek isteyenler bölüm taban puanlarını araştırıyor. İşte, Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları başarı sıralaması