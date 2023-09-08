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Siyaset "Orta Doğu huzur bulmadan kaçak göç baskısı bitmeyecek."
Siyaset

"Orta Doğu huzur bulmadan kaçak göç baskısı bitmeyecek."

Yeniakit Publisher
2023-09-08 07:07:00 -
"Orta Doğu huzur bulmadan kaçak göç baskısı bitmeyecek."

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Orta Doğu huzur bulmadan ülkemiz ve dünya üzerindeki kaçak göç baskısı bitmeyecek." dedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Turan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Turan, Valilik makamında Vali Yavuz ile bir süre görüştü.

Burada konuşan Turan, Türkiye'nin her şehrinin nüfusuyla değil, kendi özelindeki kapasite ve sunduğu fırsatlarla öne çıktığını belirterek, "Karabük böyle bir ilimiz. Yıllardır ülkemizin sanayisinde bel kemiği olan demir çelik üretimi, barındırdığı kültür ve tarihi mirası ve orman varlığı, Karabük ilimiz için stratejik değerdedir. Önümüzde zor sınavlar var. Afetlerin her türlüsüne hazırlıklı olmak zorundayız. Orman yangınlarına, depremlere ve sellere hazırlıklı olmak zorundayız. Afetlere karşı tüm birimlerle istişare halinde ve sürekli tedbirleri gözden geçirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Her gün yeni bir sentetik uyuşturucu ile karşılaştıklarını aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Bu itibarla Karabük'te çok ciddi çalışmalar yapılıyor. En küçük bir maddeyi, en ufak girişi ve çıkışı kontrol etmek zorundayız. Kaynağı bulmak amacıyla ciddi çalışmalar yapmak durumundayız. Ayrıca Karabük önemli yol güzergahlarında bulunan bir ilimiz, düzensiz göçmen geçişlerine karşı tüm ekiplerimiz teyakkuzda olmalıdır. Çünkü biliyoruz ki Orta Doğu huzur bulmadan ülkemiz ve dünya üzerindeki kaçak göç baskısı bitmeyecek ve ne yazık ki böyle bir ihtimal de kısa vadede görünmüyor. Onun için bizler de tedbiri elden bırakmamalıyız."
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Ziyarette, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Vekili Nedim Akmeşe, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Selami Yazıcı ve GAMER Başkanı Hakan Kafkas da yer aldı.

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