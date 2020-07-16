"Orta Asya-Çin" siyasi diyaloğu başlatıldı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Çin dışişleri bakanlarının katılımıyla "Orta Asya-Çin" siyasi diyaloğunun birinci üst düzey toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojidin Aslov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi katıldı.

Toplantıda uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, transit yük taşımacılığı, mali hizmetler, dijitalleşme, akıllı şehirler ve diğer konular ele alındı.

Toplantının katılımcıları, Orta Asya ülkeleriyle Çin arasında dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar sağlayacak ortak çıkarlara uygun, çok yönlü iş birliğinin güçlendirilmesinin bölgenin ekonomik büyümesi ve güvenliğinin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı.

Video konferans sonucu taraflar, "Orta Asya-Çin" siyasi diyalog formatını onayladı ve çok taraflı siyasi diyaloğun düzenli yapılmasını destekledi.



