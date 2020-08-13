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Aktüel

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 60. yılı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 23:48:26 -
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 60. yılı

ANKARA (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC), 1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını kazanışının yıl dönümünü kutluyor.

Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, ulusa sesleniş konuşmasında, özgürlük ve adalette 60 yıllık ilerlemeye işaret ederek, OAC'yi parlak bir geleceğin beklediğini bildirdi.

Kritik seçim sürecinde gerçekleşen kutlamaların şeffaf, güvenilir, kapsayıcı ve barışçıl bir seçim sürecinin garantisi olduğunu belirten Touadera, ülkeyi kaosa sürükleyecek şiddet ve siyasi manipülasyonlara karşı uyarıda bulundu.

Fransa'dan bağımsızlığını 1960'ta kazanan OAC, tarihindeki 5 darbe ve iktidar mücadelesiyle başlayıp din ve etnik temelli çatışmalara dönüşen iç karışıklıklar nedeniyle istikrara kavuşamadı.

Nüfusun yarısından fazlasının Hristiyan, yüzde 10'unun da Müslüman olduğu ülkede, birçok silahlı grup bulunuyor.

Bağımsızlığından bu yana yaşanan darbeler nedeniyle yönetimde istikrarı yakalayamayan OAC'de silahlı gruplar güçlenmek için birbirleriyle çatışıyor.

- OAC krizi

Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, hükümet ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yürütülen barış görüşmeleri sonucunda 6 Şubat'ta nihai anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

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