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Aktüel Orta Afrika Cumhuriyeti’nde isyancılar, Bangassou şehrinin kontrolünü ele geçirdi
Aktüel

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde isyancılar, Bangassou şehrinin kontrolünü ele geçirdi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 12:14:55 -
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde isyancılar, Bangassou şehrinin kontrolünü ele geçirdi

ANKARA (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (OAC) güneydoğusunda bulunan Bangassou şehrinin kontrolü silahlı isyancı grup Değişim için Vatanseverler Koalisyonu’nun (CPC) eline geçti.

Ulusal basındaki haberlere göre, OAC’nin Bangassou şehrinde güvenlik güçleri ile isyancı CPC üyeleri arasında dün sabah saatlerinde silahlı çatışmalar başladı.

Gün boyu süren çatışmaların ardından isyancı CPC üyeleri, şehrin kontrolünü ele geçirdi.

Orta Afrika Silahlı Kuvvetleri (FACA) ve Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri de bölgeden çekildi.

- OAC’de 18 Aralık’ta başlayan çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ve "Bozize'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması' nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, ülkede güvenlik güçleri ile isyancılar arasında 18 Aralık’ta başlayan çatışmaların sorumlusu olarak Bozize’yi göstererek darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar başkent Bangui’yi ele geçirmek için harekat başlatmıştı.

CPC koalisyonu, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) hareketi, Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Birimi (UPC), Orta Afrika Cumhuriyeti Yurtsever Hareketi (MPC), Orta Afrika Cumhuriyeti’nin Yeniden Doğuşu için Halk Cephesi (FPRC) ve Hristiyan Anti-Balaka isyancı gruplarının birkaç hafta önce birleşmesiyle oluşmuştu.

OAC Dışişleri Bakanı Sylvie Temon, seçim sürecinin güvence altına alınabilmesi için Rusya ve Ruanda’dan yardım talebinde bulunmuştu.

Ruanda ve Rusya, OAC'nin talebine olumlu yanıt verip ülkeye yüzlerce asker göndermişti.

Fransa ise isyancılarla mücadele ve seçim güvenliğinin sağlanabilmesi için hava desteği vereceğini duyurmuştu.

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