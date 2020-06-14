  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancı gruptan silah bırakma kararı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 02:28:35 -
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancı gruptan silah bırakma kararı

ANKARA (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Yeniden Doğuş Halk Cephesi (FPRC) isyancı grubunun silah bırakma kararı aldığı bildirildi.

Afrika basınındaki haberlere göre, Silahsızlanma Terhis Entegrasyon ve Tahliye yetkilisi Ismael Kouago, hükümetle barış anlaşması imzalayan taraflardan eski Seleka grubu FPRC'nin silah bırakma kararı aldığını duyurdu.

FPRC'nin üyelerinin isimlerinin ve sahip oldukları silahların bilgilerinin olduğu liste teslim aldıklarını kaydeden Kouago, silah bırakmanın tam olarak hangi şartlarda, nerede ve ne zaman gerçekleşeceğine dair bilgi vermedi.

OAC'da 1830-1912 yılları arasında hüküm süren Dar el-Kouti sultanlığının devamı olduklarını iddia eden FPRC isyancı grubu 2014'te Vakaga eyaletinde Noureddine Adam önderliğinde kurulmuştu.

- OAC'deki kriz

Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı