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Aktüel Orta Afrika Cumhuriyeti'nde devrik Cumhurbaşkanı Bozize'nin cumhurbaşkanı adaylık başvurusu reddedildi
Aktüel

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde devrik Cumhurbaşkanı Bozize'nin cumhurbaşkanı adaylık başvurusu reddedildi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:02:24 -
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde devrik Cumhurbaşkanı Bozize'nin cumhurbaşkanı adaylık başvurusu reddedildi

ANKARA (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti'nde devrik lider François Bozize'nin 27 Aralık’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, OAC Anayasa Mahkemesi, Bozize’nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, devrik liderin "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmedi.

Bozize, 10 Kasım'da cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık dosyasını sunmasının ardından, seçim kampanyasına başlamıştı.

Cumhurbaşkanı adaylarının seçimden önceki 12 ay boyunca ülkede ikamet etmesinin gerektiği OAC'da, sürgünden dönen Bozize'nin adaylığı tartışmalara neden olmuştu.

Ayrılıkçı grup Seleka tarafından 2013'te darbeyle yönetimden uzaklaştırılan ve Uganda'ya sürgüne gönderilen Bozize'nin 2019'da başkent Bangui'ye döndüğü iddia ediliyor.

Bozize'nin adaylığının kabul edilmesi halinde mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın en güçlü rakibi olması bekleniyordu.

- Bozize BM'nin yaptırım listesinde

Devrik Cumhurbaşkanı, 2013'teki OAC krizinde, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesine alınmıştı.

- OAC krizi

Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

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