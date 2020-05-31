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Orta Afrika Cumhuriyeti ve Etiyopya’da Kovid-19 vaka sayıları 1000’i geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-31 23:54:01 -
Orta Afrika Cumhuriyeti ve Etiyopya’da Kovid-19 vaka sayıları 1000’i geçti

HARTUM (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti ve Etiyopya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 1000'i geçti.

Orta Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 49 artarak 1011’e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 1 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada, şimdiye kadar 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 23 kişinin iyileştiği belirtildi.

- Etiyopya'da ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Etiyopya Sağlık Bakanlığı da 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiye salgında ölenlerin sayısının 11’e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam vaka sayısının 1172, iyileşen sayısının 209 olduğunu bildirdi.

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