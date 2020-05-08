Orta Afrika Cumhuriyeti ile Kamerun arasında Kovid-19 gerilimi

DAKAR (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) Kamerun vatandaşlarını ülkeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşımakla suçlaması üzerine iki ülke arasında tansiyon yükseldi.

OAC'ye gelen Kamerunlu sivil ve nakliyecilerin Kovid-19'lu olduğuna ilişkin medyada dolaşan söylentiler üzerine Kamu Sağlığı Bakanı Pierre Somse açıklama yaptı.

Bakan Somse, vatandaşlarının sağlığını göz ardı etmeyeceklerini, ülkeye gelen tüm Kamerunluların Kovid-19 taramasından geçirileceğini belirtti.

OAC'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA) da temel ihtiyaç ve gıda malzemeleri taşıyanlar dahil Kamerun'dan gelen tüm tırların OAC'ye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Bunun üzerine Kamerun yönetimi başkent Yaounde'deki OAC Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırarak vatandaşlarına yönelik söz konusu muamele ve isnatlardan rahatsızlık duyduklarına ilişkin ikazda bulundu.

Öte yandan nakliye hizmetlerinin durması nedeniyle tır ve kamyonlardaki gıda malzemelerinin ulaştırılmaması halinde kasalarda kısa süre içinde bozulacağı ifade ediliyor.

Denize sınırı olmamasından dolayı liman taşımacılığını Kamerun üzerinden yapan OAC'ye yaklaşık 5 bin tır nakliye hizmeti veriyor.

Afrika Kalkınma Bankasınca 2019'da yayımlanan bir çalışmaya göre, yapılan anlaşma gereği iki ülke arasındaki nakliye hizmetlerinin yüzde 60'ının Kamerunlu taşıyıcılarla yapılması zorunluluğu bulunuyor.

Kamerun Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında mart ayında bütün komşularına kara deniz ve hava sınırlarını kapatmış, Çad ve OAC'den gelen tepkiler üzerine Yaounde yönetimi geri adım atmış komşu ülkelere yönelik ticari taşımacılığın bundan etkilenmeyeceğini açıklamıştı.











