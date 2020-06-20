Örnek Muhtardan Ücretsiz Korona Testi

İlhan Demir İstanbul

Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen test çalışması 13 Haziran’da başlayarak bir hafta sürdü. Saat 13:00 ile 17:00 arasında gönüllü mahalle sakinlerine muhtarlık binasında yapılan ücretsiz test memnuniyetle karşılandı. Muhtarlığın verdiği ücretsiz test imkanı kapsamında yaklaşık 1000 koronavirüs testi yapıldı.

İhtiyaç varsa biz varız

Gazetemize konuşan Muhtar Enver Çatalkaş, vatandaşa hangi hizmet gerekirse Hayrettinpaşa Muhtarlığı olarak hazır olduklarını söyledi. Muhtar Çatalkaş, “Hastaneye gidemeyen yaşlı vatandaşlarımız için ücretsiz koronavirüs testi yaptık. Testi pozitif çıkan vatandaşlarımız filyasyon ekiplerince takibata alındı. Bakanlığımızın talimatıyla şimdilik testleri durdurmuş olduk. Vatandaşımızın memnuniyetle karşıladığı bu tür hizmetleri ihtiyaç oldukça sürdüreceğiz” dedi.