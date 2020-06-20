Örnek Muhtardan Ücretsiz Korona Testi
Yerel seçimlerde göreve gelen Gaziosmanpaşa Barboros Hayrettinpaşa Mahalle Muhtarı Enver Çatalkaş’ın koronavirüs salgınına karşı başlattığı ücretsiz koronavirüs testi hizmeti büyük beğeni topladı.
İlhan Demir İstanbul
Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen test çalışması 13 Haziran’da başlayarak bir hafta sürdü. Saat 13:00 ile 17:00 arasında gönüllü mahalle sakinlerine muhtarlık binasında yapılan ücretsiz test memnuniyetle karşılandı. Muhtarlığın verdiği ücretsiz test imkanı kapsamında yaklaşık 1000 koronavirüs testi yapıldı.
İhtiyaç varsa biz varız
Gazetemize konuşan Muhtar Enver Çatalkaş, vatandaşa hangi hizmet gerekirse Hayrettinpaşa Muhtarlığı olarak hazır olduklarını söyledi. Muhtar Çatalkaş, “Hastaneye gidemeyen yaşlı vatandaşlarımız için ücretsiz koronavirüs testi yaptık. Testi pozitif çıkan vatandaşlarımız filyasyon ekiplerince takibata alındı. Bakanlığımızın talimatıyla şimdilik testleri durdurmuş olduk. Vatandaşımızın memnuniyetle karşıladığı bu tür hizmetleri ihtiyaç oldukça sürdüreceğiz” dedi.