  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Örnek Muhtardan Ücretsiz Korona Testi

Yerel seçimlerde göreve gelen Gaziosmanpaşa Barboros Hayrettinpaşa Mahalle Muhtarı Enver Çatalkaş’ın koronavirüs salgınına karşı başlattığı ücretsiz koronavirüs testi hizmeti büyük beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 09:25:00 -
Örnek Muhtardan Ücretsiz Korona Testi

 İlhan Demir  İstanbul 

Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen test çalışması 13 Haziran’da başlayarak bir hafta sürdü. Saat 13:00 ile 17:00 arasında gönüllü mahalle sakinlerine muhtarlık binasında yapılan ücretsiz test memnuniyetle karşılandı. Muhtarlığın verdiği ücretsiz test imkanı kapsamında yaklaşık 1000 koronavirüs testi yapıldı.

İhtiyaç varsa biz varız

Gazetemize konuşan Muhtar Enver Çatalkaş, vatandaşa hangi hizmet gerekirse Hayrettinpaşa Muhtarlığı olarak hazır olduklarını söyledi. Muhtar Çatalkaş, “Hastaneye gidemeyen yaşlı vatandaşlarımız için ücretsiz koronavirüs testi yaptık. Testi pozitif çıkan vatandaşlarımız filyasyon ekiplerince takibata alındı. Bakanlığımızın talimatıyla şimdilik testleri durdurmuş olduk. Vatandaşımızın memnuniyetle karşıladığı bu tür hizmetleri ihtiyaç oldukça sürdüreceğiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı