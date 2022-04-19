Örnek gösterilen La Liga'da büyük yolsuzluk!

İspanya futbolu bugün yolsuzluk skandalıyla karşı karşıya kaldı! Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique'nin İspanya Futbol Federasyonu Başkanı'yla yaptığı konuşmanın ortaya çıkması ülkede dinamit etkisi oluşturdu.

İspanya La Liga devi Barcelona’nın kaptanı Gerard Pique ve İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales arasında geçen konuşma, ülke gündemine bomba gibi düştü.

El Confidencial'in ifşa ettiği olayda yıldız futbolcu Gerard Pique’nin sahibi ve CEO’su olduğu Kosmos şirketi, İspanya Süper Kupası’nın Suudi Arabistan’da düzenlenmesi için federasyon başkanı Rubiales ile iletişime geçti. Pique’nin şirketinin her yıl için Suudi yetkililerinden 6 milyon euro komisyon alıyor olması ve başkan Rubiales'in federasyon ile kulüplerin çok daha az kazanmasına karşın bu anlaşma için çok istekli bir şekilde aracılık yapması yolsuzluğu ortaya çıkardı.

Konuşmaların deşifre edilmesiyle birlikte Gerard Pique, twitch canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Pique’nin Rubiales ile arasındaki konuşmada, "Rubi, bu tamamen para meselesi. Real Madrid 8 istiyorsa 8 ver. O zaman Barça’ya da 8 verirsin. 3. kulüp 2, 4. kulüp 1 milyon Euro olur. Hepsi 19 eder. Federasyonun da 6 alır. Suudi Arabistan’a gideriz ve işimizi yaparız. Eğer Real Madrid’i ikna edemezsen bu iş olmaz" ifadelerini kullanıyor.

"MADRID TAM BİR O… ÇOCUĞU"

Rubiales ise birkaç gün sonra Pique’yi arayarak cevap verdi. Federasyon başkanı, "Real Madrid ile konuştum henüz cevap vermediler ama bence 'hayır' diyecekler. Bunlar tam bir o… çocuğu. Bize daha fazla kapasiteli stadyumlar lazım dedik." diyor.

"TEBRİKLER PIQUE, İMZALARI ATTIK"

Rubiales, 15 Eylül 2019’da Gerard Pique’ye bu kez tebrik telefonu açtı. Rubiales, "Tebrikler. Bu tebriğim golün ve performansın için değil, saat 12’de atılan imzalar için. Kupa maçını Suudi Arabistan’da oynayacağız. Neye ihtiyacın olursa beni arayabilirsin." ifadelerini kullanıyor.

RUBIALES REDDETMİŞTİ

İspanya Süper Kupası, ilk kez Ocak 2020’de Suudi Arabistan’da düzenlenmişti. Real Madrid, finalde Atletico Madrid’i mağlup etti. Haftalar sonra Pique’nin şirketi Kosmos’un aracılık yaptığı ve bu anlaşmadan para kazandığı iddiaları ortaya atılınca federasyon başkanı Rubiales, bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

PIQUE’DEN CEVAP

Barcelonalı Gerrard Pique’nin İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubieles’le görüşme kayıtlarının sızdırılmasının ardından sosyal medya üzerinden bir canlı yayın açarak açıklama yaptı. Kişisel twitch hesabından canlı yayın yapan Pique, kendisine ait şirket üzerinden Süper Kupa organizasyonunu Suudi Arabistan’a taşırken para kazandığını itiraf etti ve özür dilemeyeceğini dile getirerek gelişmelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"120 BİN KAZANIRKEN, 40 MİLYON EURO OLDU"

“Yaptığımız her şey yasal. Saklanacak bir şey yok. Süper Kupa’yı Suudi Arabistan’a götürmek için İspanya Federasyonu ile görüştüm, bunu turnuvayı daha ilgi çekici hale getirmek için önerdik. Bu Federasyon için büyük fırsattı. Formatı değiştirmeden önce 120 bin Euro kazanıyorlardı. Bu turnuvadan sonra 40 milyon Euro kazandılar. Aldığım komisyon içinde yaşadığımız dünyada normal görülebilir seviyede. Yüzde 10-15 arasında değişiyor. Bu oranlara ajansın belirlediği yönetim şekline uyarak uyguluyoruz."

"REAL MADRID KUPA KAZANSIN DİYE…"

“El Confidencial gazetesi bir hafta önce beni arayarak ses kayıtlarının olduğunu söyledi. Bunun ortaya çıkacağını söylediler, ben de onlara bunu umursamadığımı söyledim. Bu ses kayıtlarının kim tarafından çıkarıldığını tahmin etmek için çok akıllı olmaya gerek yok! İspanya Federasyon Başkanı zaten Real Madrid'i tutuyor. Format değişikliğini 2020’de yaptık. Eğer format değişmese Real Madrid bu rekabette kazanamayacaktı. Real Madrid ligi veya Kral Kupası’nı kazanamadığı için sistem değişikliği oldu ve Süper Kupa’yı 2 kez kazandı.”

“ÖZÜR DİLEMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM”

“Kosmos isimli şirketimizden gurur duyuyorum. UEFA’da, İspanya’da, La Liga’da ortaklıklarımız var ve devam ediyor. Yakında emekli olmayı da düşünmüyorum. En kısa sürede sahaya dönüp önümüzdeki Real Sociedad maçında oynamak istiyorum. Bu olaylar birkaç yıl daha oynamak için bana motivasyon veriyor. Aktif olarak oynayan bir futbolcunun böyle bir işi yapmasının doğru olmadığını biliyorum ama bunun için özür dilemeyi de düşünmüyorum. Bu konuda herkesin başka fikri olabilir, benimkiler böyle. Kosmos’a sadece para kazanmak için iş yapmadım. Bildiğiniz gibi çok iyi bir hayatım oldu, tüm hayatımı kanepeye uzanıp bir şey yapmadan geçirebilirim. Yaşadığımız toplumda üretip para kazanmak başarı sayılıyor, ben de bunu yapmayı seviyorum.”