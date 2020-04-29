ORMEK’te günde 3 bin maske üretiliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (ORMEK), kent genelinde korona virüs ile mücadelede kullanılmak üzere başlattığı maske üretimine devam ediyor. ORMEK kurslarında günlük 3 bin, haftalık ise 18 bin adet maske üretiliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların maske ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in salgın konusunda aldığı tedbirler kapsamında ORMEK şubelerimizde gönüllü kursiyerlerimiz tarafından maske üretimine devam ediliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda vatandaşların yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda salgının başladığı günden itibaren hemşehrilerimize gıda paketi, temizlik paketi ve Ramazan ayı dolayısıyla yardıma muhtaç ailelerimize yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bunun haricinde temizlik ekibimiz 7/24 sahada görev alarak şehrimizi temizlemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları doğrultusunda daha önce maske üretimine başlayan ORMEK şubelerimiz bu kapsamda günlük 3 bin haftalık ise 18 bin maske üretimi gerçekleştiriyor” dedi.

“Korona virüs ile en iyi mücadele eden illerden biriyiz”

Şehirdeki maske ihtiyacının en üst düzeyde karşılandığını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman “Şehirde maske sorun olmaktan çıktı. Tedbirlerimizi maksimum düzeyde aldık. ORMEK şubelerimizde 18 gönüllü kursiyerimiz maske üretimi gerçekleştiriyor. Gerek Valiliğimiz ve kamu kurumlarımız gerekse ilçe belediyelerimizle aynı hassasiyetle iş birliği halinde korona virüs ile mücadele ediyoruz. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim Ordu, korona virüs ile en iyi şekilde mücadele eden Büyükşehirlerden bir tanesidir” şeklinde konuştu.