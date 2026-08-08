Ormanlık alanda alevler yükseldi! Helikopter destekli müdahaleyle söndürüldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kütahya Tavşanlı'da çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Tunçbilek beldesi Gürağaç Mahallesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 3 arazöz ve 1 helikopter ile müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının yaklaşık 1 dekarlık alanda zarara neden olduğu öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmalarının da tamamlandığı belirtildi.