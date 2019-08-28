Ormanları yakan terör örgütü PKK'dan bir küstah tehdit daha Türkiye’nin birçok yerinde peş peşe çıkan orman yangınlarının altından terör örgütü PKK çıktı.

İzmir, Muğla başta olmak üzere birçok yangının arkasından terör örgütüPKK uzantıları çıktı. Terör örgütü PKK, yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarını üstlendi. Ormanlara kast edip ateşe veren hainler, 11 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında 27 ormanlık alanı tek tek sıralarayarak, hepsinin kendilerinin yaktığını açıkladı. Doğa ve yeşil düşmanı teröristler bundan sonra da ormanları ateşe verecekleri tehdidinde bulundu. Ormanları yaktıklarını açık açık ilan eden PKK uzantısı teröristler, açıklamalarında, “Türkiye’de yüzlerce hektarlık ormanı kül edeceğimizi peşinen söylüyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diyerek tehditlerini sürdürdü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.