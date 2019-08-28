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Ormanları yakan terör örgütü PKK'dan bir küstah tehdit daha

Türkiye’nin birçok yerinde peş peşe çıkan orman yangınlarının altından terör örgütü PKK çıktı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:45
Ormanları yakan terör örgütü PKK'dan bir küstah tehdit daha

İzmir, Muğla başta olmak üzere birçok yangının arkasından terör örgütüPKK uzantıları çıktı.

Terör örgütü PKK, yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarını üstlendi. Ormanlara kast edip ateşe veren hainler, 11 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında 27 ormanlık alanı tek tek sıralarayarak, hepsinin kendilerinin yaktığını açıkladı. Doğa ve yeşil düşmanı teröristler bundan sonra da ormanları ateşe verecekleri tehdidinde bulundu.

Ormanları yaktıklarını açık açık ilan eden PKK uzantısı teröristler, açıklamalarında, “Türkiye’de yüzlerce hektarlık ormanı kül edeceğimizi peşinen söylüyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diyerek tehditlerini sürdürdü.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:45
  1. Muğla
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